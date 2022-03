Medeverdachte in onderzoek naar voormalig rusthuis blijft dan toch achter de tralies

In Aalst hebben twee personen een nachtwinkel op het Vredeplein brutaal overvallen. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag. Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen met een donkere kap de zaak binnenvallen en meteen naar de kassa gaan. Eén van hen is gewapend met een mes, de andere met een houten stok. Ze bedreigen de uitbater en proberen de inhoud van de kassa te stelen. Maar wanneer twee andere mensen de zaak binnenkomen loopt het mis. De twee overvallers duwen de uitbater tegen de grond en geven hem enkele rake klappen. Daarna vluchten de twee overvallers weg. Hoe groot hun buit is, is niet bekend. Politie en parket onderzoeken de zaak, maar voorlopig is niemand opgepakt.