Matthias Diependaele uit Zottegem legt vanmiddag de eed af als Vlaams minister van Financiën, Begroting en Wonen. De 40-jarige Diependaele is sinds 2013 fractieleider van N-VA in het Vlaams Parlement. Na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober werd hij ook schepen in zijn thuisstad Zottegem. In 2021 zou hij er de burgemeesterssjerp overnemen. Zijn jarenlange trouwe inzet voor de partij wordt nu beloond met een stevige ministerportefeuille, namelijk die van minister van Financiën, Begroting en Wonen. Diependaele werd geboren in Sint-Niklaas en groeide op in Zottegem. In 2006 studeerde hij af als licentiaat Rechten aan de KU Leuven, waarna hij onmiddellijk aan de slag ging als politiek medewerker van Europarlementslid Frieda Brepoels. Hij was toen al actief in het dagelijks bestuur van Jong N-VA. Welke N-VA'er de plaats van Diependaele zal innemen als toekomstig burgemeester van Zottegem, is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat de post naar een partijgenoot gaat. Huidig burgemeester Jenne De Potter (CD&V) zal het ambt over twee jaar dus sowieso overdragen.