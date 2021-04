Man vindt gestolen auto zelf terug door ingebouwd gps-systeem

Hilde Van Acker, de vrouw uit Sint-Niklaas die vorige week tot 24 jaar cel is veroordeeld voor moord, tekent Cassatieberoep aan tegen die veroordeling. Van Acker stond terecht voor het hof van assisen in Brugge voor de moord op een Britse zakenman, 25 jaar geleden. Volgens haar advocaat Kris Vincke heeft zijn cliënte geen aandeel in dood van het slachtoffer. Het hof van Cassatie is het hoogste gerechtsorgaan in ons land. Het moet nu oordelen of er procedurefouten zijn gemaaktt. Van Acker was de ene helft van het zogenoemde Duivelskoppel, ook haar ex Jean-Claude Lacote stond terecht voor dezelfde moord. Ook hij is veroordeeld, maar dan tot dertig jaar cel. Of Lacote in Cassatie gaat, is nog niet beslist. Zijn advocaat zoekt hem dit weekend op in de gevangenis.