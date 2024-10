Man veroordeeld tot 2 jaar cel na agressieve trap aan ambulancier in Sint-Niklaas

Een man van 40 uit Sint-Niklaas is door de rechter in Dendermonde veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijk. Hij moest zich verantwoorden voor agressie tegenover een ambulancier, weerspannigheid tegenover agenten en aanranding van de eerbaarheid. De feiten met de ambulancier speelden zich af op 7 januari 2022. De ambulance werd toen opgeroepen voor een interventie in Sint-Niklaas. De veroordeelde was toen stomdronken. Hij gaf de ambulancier een harde trap. Zo hard zelfs dat de ambulancier nog altijd niet kan werken. Ook bij voorgaande politie-interventies gedroeg de veroordeelde zicht telkens heel agressief. Tijdens zijn proces verklaarde hij aan de rechter dat hij zich van de feiten 'niets meer herinnert'. Ondertussen is hij in behandeling om aan zijn problematiek te werken.