Man van 23 die verdacht wordt van moord op vrouw in Wetteren blijft aangehouden

De man van 23, die verdacht wordt van de moord op de vrouw van 68 in Wetteren, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde beslist. Het lichaam van de 68-jarige Christiane Van der Haeghen werd begin oktober aan haar huis gevonden, in Wetteren. Vermoedelijk kwam ze om het leven tijdens een confrontatie met een inbreker die ze betrapt had. Eén dag na de feiten werd een 23-jarige Serviër opgepakt in Kalken. Hij werd toen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde en aangehouden op verdenking van moord. De man zou kampen met psychische problemen. Zijn aanhouding is nu dus met een maand verlengd.