Man van 23 aangehouden op verdenking van moord: "Hij wordt gelinkt aan het verdacht overlijden van de 68-jarige vrouw in Wetteren"

De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft een man van 23 aangehouden die verdacht wordt van de moord op de vrouw van 68 in Wetteren. Donderdagochtend werd in een woning in Kalken een man aangetroffen in verdachte omstandigheden. De man kon gelinkt worden aan een poging inbraak en diefstal in Wetteren en ook aan de feiten in de Warandelaan waarbij de 68-jarige vrouw het leven liet. De verdachte werd grondig verhoord door de politie en werd vanmiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het onderzoek naar de juiste omstandigheden loopt ondertussen verder. De man verschijnt dinsdag 15 oktober voor de raadkamer in Dendermonde die zal beslissen over zijn verdere aanhouding, zegt Hanne Ollevier van het parket Oost-Vlaanderen.