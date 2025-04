Man in levensgevaar na ongeval met speedpedelec

Bij een ongeval met een speedpedelec in de Zottegemse deelgemeente Strijpen is dan weer een 40-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval in de Beislovenstraat gebeurde zaterdagmorgen vroeg. Een man uit Zottegem kwam met zijn speedpedelec vanuit het centrum van Zottegem. Vermoedelijk bleef hij, op een plek waar werkzaamheden zijn, haperen in een net dat rond een put geplaatst was. De man viel en werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Hij verkeert in levensgevaar. Ook hier heeft het parket een verkeersdeskundige aangesteld om te onderzoeken hoe het ongeval precies gebeurd is.