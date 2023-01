De Sint-Niklase schermster Jolien Corteyn gaat volop voor the American Dream. Corteyn is één van de beste schermsters uit ons land, maar verhuist naar de VS. Hier in België zit ze aan haar plafond, zegt ze zelf. Zo vindt ze geen sparringpartners op niveau meer. Daarom verhuist ze samen met haar vader naar Texas. Die kreeg daar een mooie job aangeboden in een grote schermschool. Het doel van Jolien is simpel: alles winnen wat er te winnen valt in het schermen.