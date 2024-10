Man gewond na botsing met vrachtwagen op N70 in Belsele

Bij een aanrijding tussen een vrachtwagen en een auto op de N70 in Belsele, is kort voor de middag een autobestuurder gewond geraakt. De man wou vanop de N70 een zijstraatje indraaien, maar remde nogal fors. De chauffeur van de vrachtwagen die achter hem reed, kon daardoor niet tijdig stoppen. Hij reed achteraan in op de wagen, die zwaar beschadigd raakte. De autobestuurder raakte gewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het ongeval zorgde een tijdje voor lichte verkeershinder in beide richtingen.