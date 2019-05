Man die zich door politie wilde laten neerschieten aan station Aalst riskeert 2 jaar cel

Het moordonderzoek naar Jos Appelmans uit Meerbeke bij Ninove is zonder resultaat afgesloten. Vier jaar geleden verdween de zestiger tijdens een wandeltocht. Drie maanden later werd zijn lichaam gevonden in een waterput in Gooik. Zijn familie begrijpt dat het parket de zoektocht naar de dader op een bepaald moment wel moet stopzetten. Maar ze blijft hopen dat de waarheid toch nog ooit aan het licht zal komen.