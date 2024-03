Man die wielertoeristen doodreed in Gent, blijft langer in de cel

De autobestuurder van 45 jaar die eind februari twee wielertoeristen doodreed in de haven van Gent, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Gent beslist. Op 25 februari reed de man een groepje wielertoeristen aan op het fietspad. Twee van hen, twee mannen van 45 jaar uit Lochristi, overleefden de aanrijding niet. De autobestuurder had drie promille alcohol in het bloed. Hij had ook geen geldig rijbewijs. De auto waarmee hij reed was van hem, en hij had de wagen ook op zijn eigen naam verzekerd. Maar volgens de man was de auto bedoeld voor zijn vriendin, hij zou er eerder nooit mee gereden hebben. De raadkamer heeft zijn aanhouding nu verlengd. De verdediging tekende geen beroep aan, waardoor de man minstens nog een maand in de cel zit.