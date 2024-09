De 45-jarige man die vorig jaar Veerle Van Bellingen, zus van ex-schepen Wouter Van Bellingen, doodreed in Sint-Niklaas riskeert 5 jaar cel en een levenslang rijverbod. Dat is de straf die het Openbaar Ministerie vanmorgen heeft gevraagd, in de politierechtbank van Sint-Niklaas. Verdachte E.H. was onder invloed van cocaïne en reed veel te snel. De man van Albanese afkomst blijkt ook niet aan z'n proefstuk toe.