De man die in juni vorig jaar Veerle Van Bellingen doodreed in Sint-Niklaas, krijgt een gevangenisstraf van 5 jaar. Waarvan 3 jaar effectief en 2 jaar met probatie-uitstel, en een geldboete van 2.000 euro. De beklaagde mag ook 5 jaar lang geen motorvoertuigen besturen. Later meer.