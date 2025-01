Man die onder invloed jonge fietser doodreed in Temse krijgt in beroep halvering van straf

Youri H., de man van 35 die in de zomer van 2022 Francis Aerts onder invloed van drank en drugs doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, kreeg vanmorgen van de rechter in beroep 4,5 jaar cel. Dat is de helft van wat hij kreeg in eerste aanleg. De vader van de jongen van 16 vindt het onbegrijpelijk. Vooral omdat Youri H. eind dit jaar al kan vrijkomen als hij zich goed gedraagt in de gevangenis en laat begeleiden.