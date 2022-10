Man die Ilse Uyttersprot doodde, doorverwezen naar assisen

Speurders hopen nu vrijdag eindelijk te weten te komen wat er nu precies met de kleine Dean is gebeurd. Dan houdt het gerecht een reconstructie in het appartement in Sint-Gillis-Waas, waar de kleuter uit Verrebroek begin dit jaar vermoedelijk om het leven kwam. In de flat woonde de Nederlandse vriendin van Dave De Kock, de hoofdverdachte van de moord op de vierjarige Dean. In januari verbleef het jongetje enkele dagen bij het koppel en de speurders gaan er van uit dat de kleuter door toedoen van de twee is gestorven. Wie welk aandeel had in de feiten, is nog onduidelijk. Zowel De Kock als zijn vriendin zitten in voorhechtenis, maar schuiven de schuld van zich af. Een reconstructie nu vrijdag moet meer duidelijkheid brengen. Het lichaam van Dean werd op 17 januari op het Zeeuwse eiland Neeltje Jans gevonden. Maar wellicht was hij dus al eerder gestorven, in het appartement in Sint-Gillis-Waas.