Man die fietser (16) doodreed in Temse riskeert 9 jaar cel en levenslang rijverbod

De man die twee jaar geleden de 16-jarige Francis doodreed, in Temse, riskeert een gevangenisstraf van 9 jaar. Na het ongeval pleegde de man vluchtmisdrijf. Hij was onder invloed van alcohol, en veroorzaakte tijdens zijn vlucht nog een ongeval. Het parket wil dan ook een levenslang rijverbod. De man verscheen vanmorgen voor de politierechter, en kwam daar opnieuw oog in oog te staan, met de familie van Francis. De vader van de overleden jongen was niet mals.