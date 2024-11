Man die ex-vrouw doodsloeg op oprit in Zwijndrecht, blijft nog minstens een maand in de cel

De 55-jarige man die vorige week zijn ex-vrouw heeft doodgeslagen op haar oprit in Zwijndrecht, moet nog minstens een maand in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen beslist. De man werd vorige woensdag thuis in Zwijndrecht opgepakt voor de moord op Marijke M., zijn ex-vrouw met wie hij drie kinderen heeft. In zijn bekentenissen gaf hij toe dat hij gewapend met een hamer naar het huis van zijn ex wandelde, waar hij haar opwachtte tot ze naar het werk vertrok. Het moordwapen is inmiddels door de speurders van FGP Antwerpen ook teruggevonden. Waarom de man de gruwelijke feiten gepleegd heeft, is nog niet bekend. De jarenlange vechtscheiding ligt wellicht aan de basis. De advocaat van de man wil voorlopig niet reageren. De uitvaart van de vrouw gaat nu vrijdag door.