Man die ex-vriendin gruwelijk folterde in Lebbeke, hoopt in beroep op mildere straf

Megan D., de jonge vrouw uit Lebbeke die beschuldigd wordt voor de moord op het tweejarige dochtertje van haar vriend, heeft een uurtje geleden bekend dat ze het peutertje heeft verdronken. En dat is verrassend, want ze hield jarenlang haar onschuld staande. Vanmiddag is het assisenproces in Gent gestart. Megan was alleen met peuter Chelsea in zijn appartement in Lebbeke toen het meisje in bad verdronk. Volgens het Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs dat ze het kind opzettelijk om het leven bracht uit jaloezie.