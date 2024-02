Maak kennis met Ouri Bikkems: Vlaams kampioen superbike uit Haaltert

Michael Vanthourenhout heeft brons veroverd op het WK veldrijden in het Tsjechische Tabor. Maar daar had de Witte van Wetteren wel een ferme inhaalrace voor nodig, want hij miste zijn start volledig. In de openingsronde belandde Vanthourenhout zelfs even buiten de top 20. Op dat moment was topfavoriet Mathieu Van Der Poel al vertrokken richting zesde wereldtitel. De Nederlander reed onbedreigd naar de zege. In de achtergrond reed Vanthourenthout nog naar brons om zo de eer voor de Belgen nog enigszins te redden.