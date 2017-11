Luikse procureur-generaal De Valkeneer regelt ontmoeting met Jef Vermassen

Een gezamenlijke gevangenisstraf van 163 jaar en een geldboete van 54 miljoen euro, dat is de straf die de correctionele rechtbank van Dendermonde heeft uitgesproken tegen een Egyptische bende mensensmokkelaars. De bende is in oktober vorig jaar opgerold, nadat ze meer dan 1.000 mensen naar Groot-Brittannië had proberen smokkelen, via parkings langs de E40 in Groot-Bijgaarden, Wetteren en Drongen.