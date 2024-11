De renners genieten dus ook van de sfeer in het Kuipke. Want daar draait het ook om, bij veel bezoekers. Elke avond is uitverkocht, er kunnen zo'n zesduizend mensen binnen om te genieten van het spektakel. De ene doet dat comfortabel vanuit de tribune, de andere is op het einde van de avond helemaal gek gedraaid, op het middenplein.