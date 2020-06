Sp.a-voorzitter Conner Rousseau uit Sint-Niklaas pleit op deze Dag van de Arbeid voor meer loon onder meer voor de mensen die in de zorgsector werken en voor een eerlijker belastingsysteem. Want nog te veel mensen betalen te veel belastingen omdat een kleine groep er te weinig betaalt, zo vindt Rousseau. Hij wil een 'new social deal' om uit de coronacrisis te geraken. Dit is de grootste crisis ooit sinds de Tweede Wereldoorlog, zo zegt hij in zijn 1 mei-toespraak, die hij online hield. Daarom zijn overheidsinvesteringen nodig om de welvaart te behouden.