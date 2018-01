OBU Vooruit, dat is de naam van een nieuwe politieke beweging in Berlare. De naam is een afkorting van Overmere, Berlare en Uitbergen. Bezielster Nancy Vercammen hoopt vooral mensen te bereiken die nog niet politiek geëngageerd zijn, en los van enige ideologie in de politiek willen stappen. Gelijkaardige initiatieven zagen we eerder ook al met bijvoorbeeld Voorwaarts Lede, Lebbeke Vooruit, De Nieuwe ploeg in Sint-Gillis-Waas en Denert in Kruibeke.