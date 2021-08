Locatie voor detentiehuis in Ninove nog steeds niet bekend

Het is nog niet bekend waar het detentiehuis mogelijk zal komen in de stad Ninove. Vorige week raakte bekend dat de stad Ninove een van de kandidaten is om een detentiehuis te huisvesten. Detentiehuizen moeten de overbevolking in onze gevangenissen tegengaan en begeleiding op maat kunnen geven. Het richt zich op jongvolwassenen, mensen met een korte straf of die nog niet eerder veroordeeld werden. Momenteel zit het dossier nog in een verkennende fase, er moet nog een concrete haalbaarheidsstudie gebeuren. Pas nadien kunnen er definitieve beslissingen worden genomen, zoals onder meer de locatie van het detentiehuis.