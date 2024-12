Livlina krijgt gelijk in beroep en blijft investeren in groei in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas heeft de logistieke dienstverlener Livlina in beroep haar gelijk gekregen in een zaak rond geluidsoverlast in de buurt van het bedrijf. Twee jaar geleden klaagde een buurman over het lawaai van vrachtwagens die af- en aanrijden. In eerste aanleg kreeg de man gelijk, waardoor het bedrijf voorwaarden en dwangsommen opgelegd kreeg. Maar in beroep trekt Livlina nu aan het langste eind. Het bedrijf is tevreden met de beslissing en belooft rekening te blijven houden met de buurtbewoners. Livlina heeft haar site intussen vernieuwd, met nieuwe in- en uitritten en verbeterde veiligheidsmaatregelen. Alle betaalde dwangsommen zullen terugbetaald worden. De buurman die naar de rechter trok, raakte ook zelf al veroordeeld, voor onder andere het bedreigen van de werknemers van Livlina.