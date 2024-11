Lindsay De Vylder opnieuw samen met Robbe Ghys op Lotto Zesdaagse in Gent

Vanaf volgende week dinsdag is het weer zover, dan loopt het Gentse Kuipke weer 6 avonden en nachten vol voor de 83ste editie van de Lotto Zesdaagse. De voorbije 2 jaren was Lindsay De Vylder uit Laarne aan het feest, samen met Robbe Ghys. Het duo is ook dit jaar weer aan elkaar gekoppeld. De Vylder, die enkele weken terug nog wereldkampioen Omnium werd, gaat met Ghys op zoek naar zijn derde eindzege op rij in de Zesdaagse. Ook Gianluca Pollefliet en Matijs Van Strijthem, twee jongeren, zijn van de partij. En natuurlijk mag ook Fabio Van Den Bossche, de bronzen medaille winnaar van Parijs, niet ontbreken op de Zesdaagse. Hij wordt gekoppeld aan Olympisch kampioen Benjamin Thomas. De Fransman staat bekend als de beste baanwielrenner van deze generatie. Het is voor Van Den Bossche dan ook een eer om samen met Thomas te mogen rijden in 't Kuipke.