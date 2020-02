De sport dan, Arnauld Mercier is vanavond ontslagen als trainer van Waasland-Beveren. De 4-0 nederlaag gisterenavond in Mechelen, de vijfde nederlaag op rij, en de daarbijhorende laatste plaats deden het bestuur ingrijpen. Geelblauw heeft nog drie speeldagen om de degradatie naar 1B te ontlopen. Assistent Dirk Geeraerd neemt over. Het moet beter, want de partij in Mechelen was vanuit Beverse oogpunt bekeken echt wel een drama.