Lijst A wil in Aalst opnieuw deelnemen aan het bestuur

U zag hem al daarnet al even, Ben Weyts, hij was vandaag op campagne in Sint-Niklaas. In aanloop naar de verkiezingen bezoekt N-VA met deze bus een aantal belangrijke Vlaamse steden. Sint-Niklaas vandaag dus, later komen in onze regio onder andere ook nog Dendermonde en Aalst aan bod. Aalst morgenvroeg al. Omdat aan boord van de bus ook een aantal belangrijke N-VA kopstukken als Theo Francken zitten, zijn in de ajuinenstad flink wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. In Sint-Niklaas vonden ze dat niet aan de orde.