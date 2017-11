Lieven Latoir dan toch opnieuw kandidaat burgemeester

Michel Du Tré wil zichzelf opvolgen als burgemeester van Waasmunster. Formeel heeft zijn partij CD&V de beslissing over het lijsttrekkerschap nog niet genomen. Maar Du Tré gaat resoluut voor een nieuwe sjerp, zo zegt hij in een interview met TV Oost Nieuws. In mei is bij de burgemeester kanker vastgesteld. De chemo slaat niet echt aan. Maar sinds vorige week volgt hij een zogenaamde immuuntherapie. Daardoor zal ik helemaal genezen, zegt Du Tré.