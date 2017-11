Justitie Lichaam gevonden in Dender

In de Dender in Dendermonde is vanochtend een lijk uit het water gevist. Dat gebeurde ter hoogte van de Bogaerdstraat. Het was een voorbijganger die de hulpdiensten verwittigde. Het gaat om een oudere vrouw. Over haar identiteit en de doodsoorzaak is momenteel nog niets bekend. Er wordt een autopsie uitgevoerd om meer duidelijkheid te krijgen. Momenteel wordt niets uitgesloten. De resultaten hier van zullen pas maandag bekend zijn.