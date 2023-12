Levende legende Raymond Ceulemans speelt partij bij Koninklijke Sint Niklase Biljart Academie

Dan gaan we naar de sport. In het vrouwenvolleybal mag Asterix Avo Beveren zich opmaken voor de bekerfinale tegen Charleroi in het Antwerpse Sportpaleis. In de halve finale nam de club het gisteravond op tegen Roeselare. De Galliërs wonnen het heenduel eerder deze maand thuis met 3-2 en ook nu start Asterix Avo sterk aan de wedstrijd. De eerste twee sets wint de Wase club met 18-25. Roeselare weet dan weer de derde set te winnen, maar nadat Asterix Avo ook de vierde set wint, is de wedstrijd gespeeld, 1 tegen 3. Op zaterdag 10 februari mogen de Galliërs hun titel van vorig jaar dus verdedigen tegen Charleroi.