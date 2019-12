En dan dat andere hete politieke hangijzer: de gouverneurskwestie. In de commissie Binnenlands Bestuur is het tot een zware aanvaring gekomen tussen volksvertegenwoordiger Kurt De Loor uit Zottegem en minister Bart Somers. De Loor voelde Somers aan de tand over het stopzetten van de objectieve procedure voor de aanstelling van nieuwe gouverneurs. Zoals u weet zullen die opnieuw aangesteld worden door de Vlaamse regering en dus politiek benoemd worden. Gevaarlijk enerzijds, en anderzijds weggesmeten belastinggeld. Want de objectieve procedure kostte zo'n 70.000 euro.