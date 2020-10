Landbouwer en Fernand Huts vechten dubieuze verkoop Zeeuwse landbouwgrond uit voor rechter

Er is een mogelijke doorbraak in de verdwijningszaak rond Brian Borms uit Zele. Na verschillende huiszoekingen in Zele en in Lokeren zijn drie verdachten opgepakt. Twee van hen zijn vrijgelaten, een van hen wordt vandaag voor de onderzoeksrechter geleid in Dendermonde. Er zou onder meer DNA gevonden zijn van de vermiste Brian Borms. Brian Borms is al meer dan drie jaar vermist, sinds mei 2017. Hij was toen 23, en had zijn ouderlijke woning in Zele verlaten met onder meer de bankkaart van zijn moeder op zak. Hij vertrok richting Antwerpen en nam daarna ook de trein naar Lokeren. Daar belde hij zijn moeder met de vraag hem te komen halen, maar sindsdien verdween hij spoorloos. Nu zou er toch een doorbraak zijn, na een nieuwe huiszoeking in de zaak, waarbij nieuwe bewijzen gevonden zijn. De verdwijning van de jonge Zelenaar kadert in het drugsmilieu. Ook de arrestaties zouden hebben plaatsgevonden in dat milieu.