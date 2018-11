Woensdagavond vond er, op uitnodiging van de Burgemeester als formateur, een verkennend gesprek plaats met sp.a. sp.a Aalst ziet het sterk groen, progressief en sociaal programma waarmee ze naar de kiezer trok niet verzoenbaar met een rechtse coalitie die aankondigt een nog rechtser beleid te willen voeren. Dat zegt Sam Van de Putte, lijsttrekker en gemeenteraadslid voor sp.a in Aalst. Sp.a gaat dan ook niet in op de vraag tot verdere gesprekken, zo laat hij nog weten. Gisteren zat er een serieuze kink in de kabel in de coalitiegesprekken. Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) had aan CD&V laten weten dat ze voorlopig niet meer naar de onderhandelingstafel moesten komen. Met Open Vld is er geen probleem. D'Haese was vervolgens gesprekken gestart met Lijst A en sp.a.