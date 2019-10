Kurt De Loor: 'Hallucinant en doodjammer dat Jambon deur weer openzet voor politieke benoeming.'

Komt er nu de Vlaamse regering gevormd is eindelijk ook een doorbraak in de aanstelling van een nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur? Het lijkt er alleszins wel op. De zogenaamde objectieve selectieprocedure, die door de regering Bourgeois werd ingevoerd, is door Jambon I weer afgevoerd. De nieuwe gouverneur zal met andere woorden opnieuw politiek benoemd worden. En zo komt Open Vld'ster Carina Van Cauter uit Herzele, die haar kandidatuur eerder had ingetrokken, opnieuw in the picture.