Kruibekenaar van 42 jaar moet naar de gevangenis voor verkrachting minderjarigen

Het Hof van Beroep in Gent heeft een leerkracht van 42 jaar uit Kruibeke veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar effectief. Hij wordt gestraft omdat hij twee minderjarige jongens heeft verkracht en aangerand. Hij mag ook 10 jaar geen les meer geven, en hij moet beide slachtoffers elk 5.000 euro schadevergoeding betalen. De feiten gebeurden tussen 2004 en 2009. De jongens waren toen 10 en 13 jaar oud. De leraar leerde hen kennen in de jeugdbeweging. Hij werd hun babysit en bouwde zo een vertrouwensrelatie op. Hij bleef bij de kinderen in bed slapen en verkrachtte de jongens verschillende keren. De slachtoffers hielden de feiten voor zich, maar dienden enkele jaren geleden toch een klacht in. De school heeft de man intussen geschorst als leerkracht.