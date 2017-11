NGB of Nieuw Groot Beveren, dat is de naam van een gloednieuwe politieke partij in Beveren. Via een mysterieuze folder werden de inwoners alvast warm gemaakt voor het project. Maar al snel bleek dat ex-Vlaams Belanger Nico Lauwaert een van de drijvende krachten is. De huidige bestuurspartijen en ook het Vlaams Belang zelf kijken met belangstelling uit naar de verdere ontwikkelingen, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.