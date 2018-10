Ook in Kruibeke is er nog geen zekerheid over het nieuwe bestuur, al zou daar tegen vanavond wel verandering in komen. De twee grootste partijen SamenVoorKruibeke, van huidig burgemeester Jos Stassen, en D.E.N.E.R.T., van ex-burgemeester Antoine Dendert, staan lijnrecht tegenover elkaar. Ze hebben elk nog geen meerderheid kunnen vormen. De bal ligt er in het kamp van CD&V.