In Wetteren is de gemeenteraad van gisteravond na enkele minuten geschorst en ontbonden. Eén van de raadsleden van de centrum-linkse coalitie was afwezig wegens ziekte. Daardoor had de krappe meerderheid geen meerderheid. Uit protest verlieten de drie oppositiepartijen daarop de zitting. Een gemeenteraad moet een meerderheid hebben, vinden ze. De burgemeester relativeert.