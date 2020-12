Justitie Korpschef: "Met hand op het hart: collega's zijn niet nalatig geweest"

Het is de tweede keer op korte tijd dat de politie van Dendermonde nalatigheid verweten wordt. Eind vorig jaar overleed een jongeman uit Lebbeke in een politiecel in Dendermonde. Iets wat ook de familie van Linsey De Pauw niet is ontgaan. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat onze diensten in dat dossier niets te verwijten valt, zegt Patrick Feys, de korpschef van Dendermonde. Ook in de afloop van deze zaak rond de dood van Linsey De Pauw is hij redelijk gerust.