Korpschef Dendermonde verdacht van pesterijen op het werk

Heeft Patrick Feys, de huidige korpschef van de lokale politie in Dendermonde, jarenlang een ondergeschikte gepest? Een Brusselse politieman van 59, die nu met pensioen is, beweert van wel. De feiten zouden zich afgespeeld hebben in Brussel tussen 2012 en 2016. Feys was rond die tijd de chef van het interventie-korps waar de betrokken politieman, een hoofdinspecteur, deel van uitmaakte. De man kreeg zijn bureau in de bezemkast en moest enkel asbakken proper maken en kapotte lampen vervangen, beweert hij. Toen Feys in 2016 van Brussel naar Dendermonde vertrok, zouden de pesterijen meteen gestopt zijn. De korpschef ontkent alles, maar moet in september wel voor de rechter verschijnen. De burgemeester van Dendermonde behoudt intussen wel het vertrouwen in hem.