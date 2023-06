Koppel dat verkleed als bewakingsagenten meisje probeerde te ontvoeren, veroordeeld

Nog in de rechtbank van Dendermonde is een koppel uit Zwijndrecht veroordeeld, omdat ze in september vorig jaar een tienermeisje probeerden te ontvoeren, aan de tramterminus in Melsele. De man van 37 jaar krijgt zeven jaar cel, zijn vriendin van 30 krijgt drie jaar, waarvan 2 voorwaardelijk. De feiten speelden zich af in de ochtend van 2 september vorig jaar. Toen het meisje met haar fiets aankwam aan de tramterminus in Melsele, werd ze in de fietsenstalling aangesproken door een man en vrouw die zich voordeden als bewakingsagenten. Ze vroegen het meisje om met hen mee te komen, maar de puber rook onraad en vluchtte weg. Ze sprong een tram op en vroeg de tramchauffeur om hulp. Die alarmeerde meteen de politie, die kort daarop het koppel bij de kraag kon vatten op de parking. De man bleek ook eerder al te zijn veroordeeld wegens zedenfeiten.