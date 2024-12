Koppel advocaten uit Geraardsbergen veroordeeld voor gesjoemel met faillissementsrekening

Het hof van beroep in Gent heeft een voormalige curator uit Geraardsbergen veroordeeld tot vijf jaar cel, deels met uitstel, voor onder andere verduistering, schriftvervalsing, witwassen en ontrouw als curator. De advocaat gebruikte jarenlang diverse gelden van faillissementsrekeningen voor persoonlijke doeleinden. Hij kocht er samen met zijn echtgenote, die ook advocate is, onder andere een huis mee in Geraardsbergen en in Frankrijk, een appartement in Knokke en in Zwitserland, zweefvliegtuigen, 3 en een halve kilogram goud, een schilderij van Karel Appel, dure auto's en een wijnkelder van 191.000 euro. In totaal heeft de rechter geld en goederen verbeurdverklaard ter waarde van 4,8 miljoen euro. Ook de echtgenote werd veroordeeld, tot 1 jaar cel met uitstel en een geldboete.