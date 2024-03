Hoog bezoek in de hotelschool in Gent. Niemand minder dan koningin Mathilde is daar deze middag komen lunchen. De hotelschool heeft wat te vieren, want de horeca-afdeling bestaat 50 jaar en de bakkerij 30 jaar. De koningin ging langs op de verschillende afdelingen en proefde een praline die speciaal voor haar gemaakt was. Onze collega's van AVS waren erbij.