Komt er een fusie tussen Laarne en Destelbergen? Besturen starten gesprekken op

De gesprekken voor een eventuele fusie tussen de gemeentes Laarne en Destelbergen zijn opgestart. Het is de burgemeester van Destelbergen, Elsie Sierens, die het initiatief heeft genomen. Zij is voorstander van zo'n schaalvergroting en keek ook al in de vorige legislatuur in de richting van Laarne om te fuseren. Die gesprekken sprongen toen af omdat de derde partner in dat huwelijk, Melle, met Merelbeke besloot samen te gaan. Burgemeester van Laarne, Andy De Cock, wil nu eerst garanties van Vlaanderen om te zien of een fusie voordelig is voor zijn gemeente of niet. Beide gemeentes benadrukken wel dat een fusie voorlopig niet noodzakelijk is.