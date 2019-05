Koen Daniëls (N-VA): "School in Beveren heeft niet fout gehandeld"

Over twee weken trekken we naar de stembus voor de Vlaamse, Federale én Europese verkiezingen. En dus schakelen we bij hier TV Oost over in verkiezingsmodus. In 'Oost-Vlaanderen Kiest' volgen we de campagne op de voet en houden we u op de hoogte van het laatste verkiezingsnieuws. Beginnen doen we met twee niet traditionele partijen, partijen die voor het eerst nationaal opkomen. DierAnimal en de Coöperatie.