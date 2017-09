Hilde Bruggeman is voor de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor Open Vld in Buggenhout. Bruggeman is momenteel gedeputeerde voor Open Vld bij de provincie Oost-Vlaanderen. Daarbij is ze onder andere bevoegd voor sport. Eind vorige maand hadden alle leden van Open VLD Buggenhout een brief ontvangen met de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen in oktober 2018. Op basis van die kandidaturen heeft het lokale bestuur dan beslist om aan Hilde Bruggeman het lijsttrekkerschap toe te kennen.