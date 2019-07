Klacht wegens laster en eerroof tegen ex-schepen in Denderleeuw geseponeerd

De ex man van Barbara Ongena heeft bekend dat hij haar heeft vermoord. Dat bevestigt zijn advocaat. De Temsenaar zit sinds vorige week in de cel. Het levenloze lichaam van de vrouw van 33 werd vorige week dinsdag aangetroffen in een appartement in Sint-Niklaas, nadat er een brand had gewoed. Onderzoek wees uit dat de vrouw was gewurgd, en dus niet door de brand om het leven was gekomen. De man met wie het slachtoffer in een vechtscheiding zat, werd aangehouden voor moord en verscheen vandaag voor de raadkamer. zijn aanhouding werd met een maand verlengd. De ex man van het slachtoffer heeft bekentenissen afgelegd, maar ontkent dat hij de moord had gepland. Of het parket ook het onderzoek naar de dood van zijn moeder zal heropenen, is twijfelachtig. De vrouw kwam tien jaar geleden in gelijkaardige omstandigheden om het leven.