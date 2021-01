De Federale Gerechtelijke Politie heeft een grote drugsbende opgerold, die ook vertakkingen had in onze streek. In totaal zijn er tien mensen aangehouden, na verschillende huiszoekingen, onder meer in Aalst en in Erpe-Mere. De bal ging aan het rollen na een ontdekking van twee cannabisplantages, één in Edingen en één in Aalst. Daardoor kwam de politie een bende op het spoor die in heel ons land locaties had om plantages uit te bouwen. Na verschillende huiszoekingen, onder meer in Erpe-Mere, werden 12 mensen opgepakt. Het gaat om negen mannen en drie vrouwen, allemaal van Aziatische afkomst. De onderzoeksrechter in Dendermonde plaatste tien van hen onder aanhoudingsmandaat. Tijdens de huiszoekingen vond de politie ook meer dan 500 XTC-pillen en enkele vuurwapens. Er zijn ook drie BMW’s en 50.000 euro aan cash geld in beslag genomen.