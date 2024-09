Kevser-moskee krijgt ongelijk in zaak tegen stad Aalst

We blijven nog even in Aalst want de stad heeft in de zaak tegen de vertegenwoordigers van de Turkse Diyanet moskee gelijk gekregen van de rechtbank van eerste aanleg. Vorig jaar werd de moskee door de stad gesloten omdat er bouwovertredingen werden vastgesteld. De moskee vond de sluiting onterecht en eiste daarom een schadevergoeding van 571.000 euro. Maar daar gaat de rechtbank van eerste aanleg dus niet mee akkoord. De vertegenwoordigers van de Turkse moskee zijn ook veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten. Eerder dit jaar werd de erkenning van de moskee al voor een jaar geschorst, onder meer omdat ze de regelgeving rond buitenlandse inmenging niet respecteerde.